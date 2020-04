Coronavirus, Razza avverte: "Le misure di contenimento devono essere mantenute"

"Oggi dobbiamo fare attenzione. C'è un ottimismo dilagante che mi preoccupa: se è vero che una parte di rientranti in Sicilia ha trascorso i 14 giorni di isolamento è anche vero che c'è un'altra quota rientrata in un secondo momento e quindi le misure di contenimento devono essere mantenute". Il monito arriva dall'assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza, intervenuto ieri pomeriggio all'Ars nel corso della seduta sull'emergenza Covid-19. Razza ha sottolineato che "la fase di chiusura del contagio deve durare ancora per alcune settimane, così come stabilito dal governo nazionale".

Prima di lui aveva preso la parola il governatore Nello Musumeci. Un lungo intervento il suo per fare il punto di quanto è stato fatto nell'Isola sia sotto il profilo sanitario, con l'aumento dei posti letto negli ospedali e dei laboratori che possono validare i tamponi, ma anche sociale con gli aiuti erogati alle famiglie in difficoltà. Musumeci ha anche annunciato a Sala d'Ercole il ritiro della legge di stabilità e il bilancio che il governo aveva allestito. "Perchè - ha spiegato - messi a punto con uno scenario diverso" da quello attuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.