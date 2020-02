Coronavirus, la terza commissione: "Disinfettare scuole e uffici pubblici"

"Disinfestare scuole e uffici pubblici al fine di prevenire l'eventuale propagazione del Coronavirus", anche in assenza, fortunatamente, di casi conclamati del "Covid-19". A chiederlo, formalmente, è stata la 3a commissione consiliare presieduta da Giorgia Iacolino e composta dai consiglieri Mariassunta Di Matteo, Calogero Alonge e Nuccia Palermo.

"L’evoluzione sfavorevole della situazione sanitaria - dicono - impone maggiore senso di responsabilità e tutela per la salute pubblica. Sul tema si è discusso ampiamente e si è evidenziata l’ordinanza del Ministero della Salute che impone l’adozione di misure preventive al fine di evitare la trasmissione del virus a difesa della comunità. Al contempo - continuano i consiglieri - è necessaria un’opera di capillare informazione a fronteggia un’emergenza dagli sviluppi non ancora prevedibili. La commissione - concludono - chiede, in via preventiva, al sindaco e agli assessori competenti, urgente disinfestazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado ed in tutti gli uffici comunali al fine di salvaguardare la salute pubblica".