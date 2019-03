Conte e Toninelli sulla 640, Cimino: "Ricostruiamo sulle macerie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Oggi, come annunciato, il presidente Conte insieme al Ministro Toninelli sarà in Sicilia sulla SS 640 Caltanissetta-Agrigento per un sopralluogo su un cantiere. Questa visita è un importantissimo segnale dell’attenzione del Governo alla Sicilia e alle condizioni delle sue infrastrutture viarie. La determinazione a mettere in campo tutte le azioni e soluzioni per lo sblocco dei cantieri fermi o addirittura chiusi, è evidente, e ciò mi rende orgogliosa e fiduciosa circa le prospettive future che riguardano in particolare la nostra terra. Ripristinare una viabilità degna di un paese civile è senza dubbio una priorità. E da qui ripartiremo, un passo dopo l’altro, ricostruendo sulle macerie”.