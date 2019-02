Nuovi corsi di laurea, sindaco Pendolino: “Un impulso all’economia agrigentina”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata presentata ieri mattina, nell’aula magna “Luca Crescente”, la nuova offerta formativa di “Empedocle Consorzio Universitario” di Agrigento. Sono in procinto di essere avviati i seguenti corso di laurea dopo gli impegni assunti dall’Università degli studi di Palermo: “Architettura e Ambiente Costruito, “Economia e Amministrazione aziendale” e “Scienza dell’Educazione”. I nuovi corsi di laurea sono stati presentati dal Rettore di Palermo, Fabrizio Micari. Alla cerimonia di presentazione ha partecipato anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che dichiara: “Con l’inaugurazione dei nuovi corsi di studio ha inizio un nuovo percorso formativo stabile e di questo bisogna ringraziare la nuova governance. La nuova offerta formativa darà la possibilità, in maniera continuativa, ai nostri giovani di studiare e laurearsi senza affrontare le onerose spese di frequenza in altre città, quali ad esempio Palermo, Catania ed Enna. La ripresa ed il rafforzamento del Consorzio Universitario di Agrigento – continua Pendolino – darà anche un impulso a tutto il tessuto economico locale, indebolito da una grave crisi finanziaria, e la possibilità a tanti giovani della provincia di conseguire una laurea importante e immettersi nel mondo del lavoro, senza dover sostenere grosse spese".