Consiglio comunale, c'è il via libera: arriva il bilancio di previsione

Consiglio comunale, arriva il bilancio di previsione. Durante il week end sono stati rilasciati i pareri da parte dei revisori, ed è arrivato il "famigerato" ok. Alla fine tutto si è concluso, almeno da un punto di vista dei pareri da rilasciare, tra sabato e domenica.

I revisori dei conti, infatti, nel week end hanno fornito gli ultimi “via libera” che hanno consentito alla presidente Daniela Catalano di convocare i consiglieri comunali sabato pomeriggio, per quanto gli stessi avranno modo di leggere gli atti e confrontarsi con i dirigenti direttamente stamattina.

Tutto secondo “copione”, non solo perché è in linea con quanto avvenuto negli anni passati (nessun margine per effettivo dibattito o modifica attraverso emendamenti degli strumenti finanziari), ma anche perché rispetto a come sono andati i fatti in questi ultimi due mesi non si sarebbe potuto avere un esito diverso da quello che è effettivamente stato attualmente. All’ordine del giorno oggi ci saranno i bilanci consolidati 2017 e 2018 e, appunto, il previsionale 2019, oltre che piano delle partecipazioni pubbliche e “appena” una ventina di debiti fuori bilancio (trenta sono stati già approvati la scorsa settimana oltre che gli atti già inseriti all’odg nei giorni scorsi come il piano triennale delle opere pubbliche e, soprattutto, il piano del fabbisogno del personale che dovrebbe consentire le stabilizzazioni. Inutile ribadire che il tempo a disposizione è pochissimo per riuscire a mettere in cantiere il tutto e poter contestualmente firmare i circa 200 contratti a tempo pieno e a tempo indeterminato dei lavoratori del Comune che, molto probabilmente, stamattina saranno a presidiare i lavori del Consiglio.

Gli occhi sono tutti sull’aula “Sollano”, nonostante di fatto per mesi dall’Amministrazione comunale si sia prodigata a dire che tutto era sotto controllo e che a breve sarebbero arrivati gli strumenti finanziari. Impegni che poi nei fatti non sono stati mantenuti tanto che il voto della Giunta dei bilanci è arrivato solo a metà novembre.