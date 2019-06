Palazzo di città, via al consiglio comunale urgente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi, in seduta non urgente, mercoledì 26 Giugno 2019, alle ore 18,00, presso la sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione di un ordine del giorno composto da nove punti.

Dopo la nomina degli scrutatori e la lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti, il Consiglio è chiamato ad approvare l'annullamento in autotutela del Verbale di Consiglio comunale n° 35 del 28/3/2019 ed approvazione dello stesso modificato.

Quindi sarà discusso ed approvato il regolamento del Cerimoniale, per poi passare al conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Licata alla D.ssa Fatima Celona, 1° Dirigente della Polizia di Stato, già dirigente del Commissariato di Ps di Licata.

I punti 5 e 6 riguardano la modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e la determinazione delle rate e scadenze relative alla Tari 2019. Gli ultimi tre punti post all'ordine del giorno concernono il riconoscimento di altrettanti debiti fuori bilancio.