Rampello (Lega): "Approvato il bilancio di previsione, contributo determinante della Lega"

“Approvati ieri sera dal Consiglio Comunale di Raffadali, grazie al contributo determinante della Lega, il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022”.

Così la consigliera Elina Rampello, commissaria della Lega Salvini Premier di Raffadali, commenta l’esito della

seduta consiliare.

“Il programma triennale OO.PP- prosegue la Rampello - consentirà di realizzare nei prossimi anni molteplici progetti e opere pubbliche, tra cui i necessari adeguamenti delle scuole e delle strade, la costruzione di impianti di illuminazione innovativi, oltre alle

altre opere già in cantiere. Uno strumento dinamico e fondamentale per la nostra comunità, che assume un significato strategico nel momento in cui siamo chiamati a sostenere il rilancio del nostro territorio, nonché a programmare la Raffadali del futuro. Per questi motivi- conclude- con atteggiamento responsabile e costruttivo, la Lega ha dato un apporto determinante ad una seduta consiliare che potrebbe consentire alla città di cambiare volto, con una decisione che rappresenta un contributo serio che un rappresentante di un partito ha inteso dare alla comunità, e che si dimostrerà con le scelte che verranno fatte da qui a breve per le future amministrative”.