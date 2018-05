Misure correttive, Di Rosa: "In Consiglio si litiga ma si continua a sperperare denaro pubblico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Se la Corte dei conti invita il Comune ad attivare le misure correttive significa che riconosce che attivandole ed applicandole l'Ente rientrerebbe in una situazione economica di normalità e si potrebbe scongiurare il dissesto finanziario. Allora perché si continua a sperperare denaro pubblico, senza ritegno e contegno, e non si pensa invece all’abbattimento delle indennità degli amministratori? Perché il consiglio comunale non si attiva? Perché continua a perdere tempo prezioso per discutere e votare degli atti, come quelli di indirizzo, che loro stessi sanno essere carta straccia ed invece non deliberano sulle misure correttive al bilancio che sono di loro competenza ? A CHE GIOCO STANNO GIOCANDO CONSIGLIO COMUNALE, SINDACO, GIUNTA E DIRIGENTI DEL SETTORE FINANZIARIO ? A che gioco giocano tutti esponenti della minoranza che trascorrono il loro tempo ad attaccare i propri colleghi?

Agrigento merita rispetto !!!!