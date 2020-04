Emergenza Coronavirus, il Comune di Burgio approva on line il bilancio

Il Coronavirus non ferma l'attività politica a Burgio. Qui, infatti, il Consiglio comunale si è riunito approvando rendiconto e bilancio di previsione durante una seduta di due ore svoltasi tutta sul web con numerosi cittadini che si sono collegati on line per seguire i lavori che hanno consentito all'ente di dotarsi di un indispensabile strumento finanziario.

Relativamente alla situazione relativa al coronavirus all’interno del comune il sindaco Francesco Matinella commenta: “Per fortuna attualmente non risulta alcun positivo, abbiamo persone in isolamento per precauzione in quanto arrivate qui dal nord Italia. La nostra cittadinanza sta rispondendo bene alle misure restrittive e questo week-end di Pasqua sarà decisivo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.