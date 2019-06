Mancano i bilanci, convocato un consiglio comunale aperto

Mancano sette strumenti finanziari, tra cui il cruciale bilancio riequilibrato, il Consiglio comunale si riunisce per discutere della prospettive attuali dell'Ente.

Il prossimo 10 giugno aula "Amormino" ha deciso di riunirsi per chiedere all'Amministrazione Carmina se vi sono, e quali sono, le attuali prospettive per poter vedere l'approvazione dei bilanci oggi non approvati, stante l'assenza, ancora oggi, di un dirigente finanziario.

Un problema rispetto al quale si sta cercando una soluzione, con il sindaco Ida Carmina che è in questi giorni a Roma per chiedere una deroga alle attuali normative che impediscono all'Ente di assumere, anche in modo temporaneo, un funzionario con questo scopo.