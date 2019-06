Torna a riunirsi il Consiglio comunale, rinviato il punto sul bilancio

Si torna a riunire il Consiglio comunale di Agrigento. Diversi i punti all'ordine del giorno e tra questi non c'è ancora quello dedicato alla situazione finanziaria dell'Ente, che è rinviato anche se di pochi giorni.

Nel dettaglio i punti sono: adozione delle direttive generali per la revisione del piano regolatore generale per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio; proposta di delibera avente oggetto l’attribuzione onorificenza della “cittadinanza onoraria” della città di Agrigento all’imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte; discussione inerente il bilancio della “Fondazione teatro Pirandello”; modifica dei commi 6 e 7 dell’articolo 10 del regolamento del consiglio comunale; regolamento inerente il registro della bigenitorialità; mozione avente oggetto “il servizio di rilascio della carta di identità elettronica”; mozione avente oggetto “eliminazione della TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel servizio rifiuti”; mozione avente oggetto “Agrigento comune plastic free”; atto di indirizzo sulla “verifica della situazione dei servizi di trasporto pubblico urbano, gestiti dalla Tua, sollecitazioni e chiarimenti sulla vicenda dei licenziamenti dei dipendenti avvenuti tra la fine di dicembre 2017 e gennaio 2018; modifica del regolamento per le riprese audio e video del consiglio comunale; mozione avente oggetto “l’organizzazione degli spazi commerciali in occasione della sagra del mandorlo in fiore”; modifica del regolamento sull’imposta comunale di soggiorno; discussione sulla bozza di regolamento disciplinante le “forme di democrazia partecipata”; discussione sulla bozza di regolamento disciplinante la figura denominata ”ispettore ambientale volontario”; atto di indirizzo sull’attribuzione dei “posti operatori commerciali a San Leone”; mozione avente oggetto i “lavori di riqualificazione della via Cesare Battisti”; segnalazione sul “regolamento di contabilità”; ordine del giorno sui lavori che riguardano la piazzetta Hardcastle: modifica degli articoli 1 – 4 e 5 e del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; mozione su “nuove forme di collaborazione scuola – famiglia per progetti educativi da svolgersi nell’ambito delle scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado”; mozione su “sostegno alle maternità difficili”; atto di indirizzo inerente il pagamento alle cooperative che offrono servizi sociali; modifica al regolamento inerente il funzionamento degli asili nido comunali e in ultimo un atto di indirizzo inerente il ritiro della proposta della cittadinanza onoraria a Sir Rocco Giovanni Forte.