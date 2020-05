La matematica non è un'opinione: annullato il voto in Consiglio per un errore

Sarà stata la piattaforma virtuale, la complessità di gestire un dibattito a trenta voci in remoto, sarà stata la stanchezza: sarà quel che sarà ma il "fattaccio" è accaduto. La conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Agrigento è stata infatti convocata per oggi per aggiornare i lavori dell'Aula dopo un "incidente" avvenuto nei giorni scorsi.

Era il 25 maggio quando l'assise cittadina, riunita in videoconferenza, dopo una seduta non particolarmente fruttuosa, decise per il rinvio dei lavori. Una scelta non condivisa da tutti che portò ad un risultato articolato: otto no, 2 astenuti, 9 sì. Il personale comunale e il segretario della seduta diedero comunicazione alla presidente Daniela Catalano di approvazione della proposta di rinvio e tutto finì lì, anche se con qualche consigliere che, da subito, avanzò qualche dubbio sull'esito.

Dubbi oggi suffragati dal segretario generale, il quale, con una pec ha comunicato ai consiglieri che "da un esame successivo alla seduta del Consiglio comunale del 25 maggio 2020 ci si è resi conto che l'interpretazione dei voti espressi e poi comunicati da parte dell'ufficio al presidente in ordine alla proposta di rinvio della seduta è stata errata. I voti contrari - continua il segretario generale - al rinvio sono stati 8, 2 gli astenuti, mentre i favorevoli sono stati 9. La maggioranza dei presenti era quindi di 10, non raggiunta dai favorevoli al rinvio. Si ritiene quindi opportuno annullare il rinvio della seduta e procedere con una nuova convocazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un passaggio che ha provocato polemiche interne che però nei prossimi giorni potrebbero diventare pubbliche nonostante, nella chat Whatsapp dei consiglieri sia campeggiato ieri un invito: "Vi ricordo sempre che questa è chat capigruppo e gli argomenti trattati sono oggetto di discussione interna". Non così tanto, in realtà.