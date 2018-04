Tenuta della maggioranza di Lillo Firetto, salta la discussione in Consiglio

Consiglio comunale, non c'è fretta per la sfiducia al sindaco ma nemmeno per discutere la situazione politica in consiglio comunale. Aula "Sollano" infatti non è riuscita a votare favorevolmente il prelievo del punto proposto da Forza Italia che appunto avrebbe dovuto sviscerare la tenuta della maggioranza del sindaco Lillo Firetto, che con l'allontanamento di Alternativa Popolare può contare su 13 voti su 30 aventi diritto.

Era quindi emersa la necessità di un confronto politico sul tema, che però è saltato. Infatti, al momento di votare il prelievo, il numero di astenuti ha consentito di bocciare la possibilità di discutere già ieri il punto. Giustificazione formale, l'esigenza di votare i numerosi debiti fuori bilancio in attesa dell'approvazione. Una dimostrazione di "responsabilità" accolto favorevolmente ovviamente dall'aria Firettiana, che anzi ha lanciato l'idea di una "stagione di confronto punto su punto".