Comune, consiglieri della prima commissione: "Riaprire i bagni pubblici cittadini"

Riaprire i bagni pubblici cittadini. È quanto richiedono i consiglieri Borsellino, Carlisi, Nobile e Picone, componenti della prima commissione consiliare, che hanno depositato una richiesta all’ufficio di presidenza. "Con la stagione estiva e l’avvicinarsi della festa di san Calogero - scrivono i consiglieri - è diventato impellente mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti dei bagni pubblici".

"L’amministrazione si era impegnata all’apertura, dopo una mozione discussa in consiglio e l’impegno da parte dell’assessore con delega alla sanità di utilizzare parte della tassa di soggiorno per tale obiettivo, ma ancora oggi – scrivono i consiglieri, i bagni sono chiusi e l’amministrazione latita sull’argomento. Ricordiamo che si tratta di presidi di sanità pubblica che devono essere garantiti e pertanto, invitiamo l’amministrazione ad intervenire con urgenza al ripristino degli esistenti in modo da assicurare uno standard di servizio accettabile per una città a vocazione turistica”.