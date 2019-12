Manutenzione del verde pubblico, Li Voti e Lupo:" Si intervenga per ripristinare il decoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Le abbondanti piogge di questi giorni e soprattutto il forte vento hanno causato tanti danni in paese e in tutto il territorio: allagamenti, frane in strade rurali, coperture leggere di verande e tettorie di vario genere frantumate o danneggiate in modo irreparabile, cartellonistica pubblicitaria danneggiata, antenne piegate e distrutte, alberi spezzati o sradicati, strade e spazi pubblici urbani sporcati e a volte resi intransitabili da sterpaglie, rami di alberi, fogliame, cartacce di ogni genere.

Per fortuna solo danni materiali alle cose e non alle persone. Ritengo doveroso segnalare e sollecitare che si rende urgente un intervento di pulizia straordinaria in buona parte del centro urbano per rendere decoroso e pulito il paese ed eliminare tutto quanto possa arrecare danno o pericolo al vivere quotidiano dei nostri concittadini, quali, alberi abbattuti, sterpaglie di ogni genere, pezzi di eternit in frantumi, fanghiglia e sporcizia varia. Informo inoltre il Sig. Sindaco e l’Assessore comunale competente che molti cittadini hanno lamentato la mancanza di pulizia in tante aree di verde pubblico come anche la pericolosità di diversi alberi non potati per tempo che sicuramente potranno costituire pericolo nel caso di futuri eventi temporaleschi. Alcuni esempi sono rappresentati da: alberi nel corso Umberto, alberi nella piazzetta di Via Natale Quartararo, alberi in prossimità dell’incrocio tra Corso Margherita e strada per Cianciana i cui folti rami possono ostacolare o rendere difficoltoso il transito di camion o cabinati, ecc. Con l’auspicio che per le prossime festività natalizie e per la Sagra dell’arancia il centro urbano sia pulito, accogliente e decoroso.