Allarme randagismo a Ribera, i consiglieri comunali: "Cittadini esasperati"

"Sempre attuale e preoccupante il randagismo a Ribera per la presenza nel centro urbano di numerosi cani randagi, spesso in branchi, che vagano indisturbati in tanti quartieri, ma anche in piazza e nel centralissimo corso Umberto". A denunciarlo sono i consiglieri comunali Emanuele Li Voti e Claudia Lupo. "Tanti cittadini - dicono - lamentano la presenza quasi stanziale di cani randagi, a volte di grossa stazza, anche in prossimità di scuole e centri commerciali che crea una persistente situazione di pericolo per la popolazione, specialmente per bambini e per anziani come anche per automobilisti e per ragazzi sui ciclomotori, ma sono anche fonte di sporcizia di vario genere che preoccupa sotto l’aspetto igienico- sanitario".

Per questo i consiglieri chiedono al sindaco e all'assessore al ramo di "intervenire in modo più appropriato ed efficiente per porre rimedio a tali situazioni di disagio e di pericolo per la popolazione".