Congresso provinciale Diventerà bellissima, Alfano coordinatore provinciale

Il movimento "Diventerà bellissima" si struttura in provincia di Agrigento. Domenica scorsa, presso un noto hotel agrigentino, si è svolto il primo congresso provinciale della "creatura" di Nello Musumeci, presieduto dal coordinatore regionale del movimento, l’onorevole Giuseppe Catania e alla presenza del deputato Giusi Savarino.

L’assemblea ha eletto per acclamazione come coordinatore provinciale il consigliere comunale di Agrigento, eletto nelle liste civiche del sindaco Lillo Firetto, Gioacchino Alfano, direttore amministrativo presso istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento. Alfano si era avvicinato al movimento già un anno fa senza però effettuare alcun cambio di gruppo. Si ricorderà come in quell'occasione scoppiò una polemica con l'oggi consigliere leghista Rita Monella che si proclamò capogruppo senza averne parlato, appunto, con Alfano.

Tornando al movimento, lo stesso comunica che ad oggi sono ben mille i tesserati in provincia di Agrigento. L'Assemblea ha inoltre eletto 50 delegati che andranno a comporranno l’assemblea regionale in occasione del congresso regionale che si svolgerà a Catania domenica 24 febbraio.