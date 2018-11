I giovani di Forza Italia al congresso nazionale, a Roma pure le due coordinatrici agrigentine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domenica prossima, 11 Novembre, a Roma, all’Hotel Parco dei Principi si svolgerà il Congresso nazionale di Forza Italia Giovani. All’assemblea congressuale giovanile azzurra parteciperanno le due coordinatrici Agrigentine, Lilly Di Nolfo e Simona Franciamore, che affermano: “Il congresso di un movimento, storicamente, è assolutamente necessario per istituire regole, ruoli e doveri. Ed è proprio nell'organizzazione che risiede la base più solida per essere e poi per fare. Siamo felici che i giovani abbiano ampiamente anticipato i grandi. Si poteva far meglio? Probabile. Ma noi lo stiamo facendo. Giorno 11 saremo a Roma per scegliere il nostro coordinatore nazionale. Il voto è stato sempre un grande strumento di democrazia, fondamentale per mettere nero su bianco le nostre idee. Saremo presenti e contribuiremo con la nostra parola oltre che con il nostro voto. Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro”.