Lavoro femminile, Psi: "Nell'Agrigentino condizione da terzo mondo"

La condizione femminile nella nostra provincia è una delle più gravi dell'intero Paese. Siamo al di sotto non solo della media dei parametri nazionali per quanto riguarda il lavoro femminile ma si è pure agli ultimi posti in Sicilia. La donna agrigentina incarna cioè tutte le contraddizioni del Sud: non riesce a trovare lavoro, se giovane registra record negativi, in quanto meridionale subisce la carenza di progetti di investimento in Sicilia e nell'agrigentino. Questa condizione di inferiorità inoltre si registra anche nelle presenze nei 43 consigli comunali della nostra provincia ed anche nelle assemblee legislative. Il Psi ritiene intollerabile questa situazione da terzo mondo e sta preparando una serie di iniziative incentrate su lavoro, istruzione con riferimento università e qualità dei servizi.