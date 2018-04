Concessioni edilizie, Giacalone scrive all'assessore Virone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Presentata presso l’ufficio di presidenza, a firma del presidente della seconda commissione consiliare William Giacalone, una richiesta di raffronto con l’ufficio pratiche di sanatoria edilizia. La seconda commissione consiliare permanente è stata convocata dal presidente Giacalone per il prossimo 11 aprile alle ore 9.

Per l’occasione la commissione ha invitato l’assessore comunale Virone ad un confronto in modo da esaminare la situazione dell’ufficio comunale che si occupa delle pratiche di sanatoria edilizia. “Siamo a conoscenza di forti criticità dell’ufficio comunale che si occupa del rilascio delle pratiche di sanatoria edilizia – dichiara Giacalone - con preoccupanti ritardi che sembrano non essere dovuti a problemi tecnici o dell’ufficio. Vogliamo capire come questa amministrazione intende velocizzare il rilascio delle concessioni edilizie”.