Castronovo e Mossuto: "Istituire l'albo delle imprese di fiducia del Comune"

I sottoscritti Calogero Castronovo e Laura Mossuto consiglieri comunali del PD, invitano le SS.LL. a provvedere a dotare il Comune di un albo delle imprese di fiducia per l’affidamento lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario cosi come previsto ai sensi degli articoli 45, 122 e 125 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, e servizi e forniture” ai sensi del’art.332 del D.P.R 05/10/2010 n. 207 “ Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici” cosi come avviene in diversi Comuni siciliani e non solo. Ciò consentirebbe alla stazione appaltante di accelerare il corso delle gare diminuendo i contenziosi e raggiungendo i fini prefissati con minor dispendio di energie soprattutto per gli uffici sopraffatti da pratiche vecchie e nuove.