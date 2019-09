A giorni la prima campanella, Sollano e Nobile: "Si dia decoro alle scuole"

"Invitiamo l’amministrazione a predisporre in questi giorni una pulizia straordinaria di tutti gli immobili scolastici, al fine di garantire sia agli alunni che a tutto il personale scolastico un inizio sereno, a partire dalla pulizia dei giardini, spesso abbandonati, delle aule dove si trascorre dalle 5

alle 6 ore al giorno e di tutti i vari ambienti scolastici".

Ad avanzare la richiesta sono i consiglieri comunali Teresa Nobile e Alessandro Sollano, i quali sollecitano l'amministrazione comunale a predisporre le necessarie iniziative per consentire una ripresa delle lezioni sicura e dignitosa per i più piccoli.

"L’anno scorso nel periodo invernale in più scuole si è verificato il problema dell'assenza del servizio di riscaldamento, in alcune scuole non funzionante in altre addirittura inesistente, causando notevoli difficoltà e forti disagi - spiegano -. Onde evitare che tale problematica si ripresenti anche quest’anno, vogliamo chiedere sin da adesso, a chi di competenza, che si mobiliti al fine di trovare una soluzione atta a cautelare i nostri giovani studenti garantendo il loro diritto di studenti di vivere in ambienti scolastici accoglienti e puliti. Invitiamo pertanto l’amministrazione a voler predisporre sin da adesso quanto necessario al fine di garantire un sereno anno scolastico a tutti,