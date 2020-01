Carlisi (M5S): " Necessaria una verifica approfondita dei bilanci del Comune"

Verificare i conti del Comune ricorrendo ad una vera e propria perizia esterna che possa approfondire le attività di controllo più di quanto il Consiglio comunale non sia stato messo nelle condizioni di fare.

A chiederlo è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, la quale ritiene che bisognerebbe "chiarire l’effettiva situazione dei conti del Comune, alla luce di tutte le indicazioni dei revisori dei conti e delle modifiche ai documenti contabili, realizzate anche all’ultimo momento e dei debiti fuori bilancio, anche di considerevole importo, di cui sono stati richiesti ulteriori approfondimenti. L’operazione regola conti, realizzata a chiusura dell’anno, con i consiglieri emotivamente motivati a stabilizzare il personale - continua - sembra avere avuto le caratteristiche di qualcosa fatta in fretta e furia e, vista la mancanza di tempo e la quantità di documenti da esaminare, per dirla in siciliano, sembra effettuata in un clima da 'scuru e fudda'".

La consigliera quindi sostiene che "data la situazione 'Porto Empedocle' e in vista delle prossime elezioni, dovrebbe procedere ad avviare una perizia, per dirla in gergo una due diligence, sul bilancio del Comune. I libri contabili del Comune e delle aziende partecipate dovrebbero essere analizzati da un advisor esterno scelto attraverso un bando pubblico per l’affidamento della consulenza. Questo per procedere, intanto, ad una campagna elettorale con dati certi e che porti la nuova giunta nelle condizioni di conoscere immediatamente la situazione economica che si troverà davanti".

La consigliera Carlisi, inoltre, chiede vengano aggiornate le pagine di Amministrazione trasparente del sito on line del Comune, in particolar modo quelli dedicati alle somme percepite dagli amministratori.