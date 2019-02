Commissione Salute: "Raccolta dei rifiuti solidi? Serve disciplina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Commissione consiliare Salute ha avuto modo di occuparsi della questione relativa alla gestione integrata e raccolta dei rifiuti solidi urbani,nonché della disciplina della differenziata a garanzia della salute della comunità.

In tale circostanza è emersa l'assenza di un Regolamento consiliare che regoli la materia nei suoi vari aspetti, compresi quello dei benefici alle famiglie che svolgono correttamente la raccolta differenziata e la disciplina, di contro, del regime sanzionatorio.

In particolare, gli aspetti relativi alla bonifica ambientale, alla spazzatura ed all'intervento nelle grandi strutture pubbliche e private,richiedono un trattamento differenziato, anche sulle modalità e sulla frequenza del ritiro dei rifiuti, nonché sulle caratteristiche essenziali del sito ove allocare i rifiuti.

Serve allora dotarsi dello strumento regolamentare per fornire una disciplina compiuta ad una materia che interessa tutte le famiglie della nostra comunità.

La Commissione Salute con Giorgia Iacolino ed i colleghi Mariassunta Di Matteo, Calogero Alonge, Nuccia Palermo e Pierangela Graceffa-invita il sindaco Firetto e la giunta ad adottare la proposta di regolamento sulla raccolta e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e la disciplina della differenziata per il corretto svolgimento di un servizio essenziale per la salute collettiva e per le famiglie agrigentine,alle prese con provvedimenti comunali spesso contrastanti fra loro che rischiano di turbare la serenità dei cittadini per di più spesso sanzionati da multe di dubbia legittimità.