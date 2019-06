Debiti fuori bilancio senza controllo, nasce commissione speciale d'indagine

Ci sono voluti diversi mesi, prima per calendarizzare il punto e poi per affrontare la questione in aula, arrivando al voto. Alla fine, però, la commissione speciale d'indagine sui debiti fuori bilancio è diventata realtà, andando a creare una struttura che dovrebbe, da qui a fine legislatura, andare ad analizzare le cause degli innumerevoli debiti fuori bilancio che continuano a "bersagliare" l'Ente e accertare, soprattutto, se vi sono responsabilità interne dietro ad esempio a ritardi, mancate approvazioni di atti eccetera. Del resto sono stati in più passaggi gli stessi revisori dei conti ad evidenziare come vi siano state delle cose da chiarire che avrebbero potuto/dovuto avere refluenze potenziali anche sulla stessa valutazione dei dipendenti comunali.

Dentro la commissione siederanno i consiglieri Marcella Carlisi, Pasquale Spataro, Pietro Vitellaro, Salvatore Licata e Salvatore Falzone.