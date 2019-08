Di Rosa: "Lillo, dove sei? Commenta il dato del sole 24 ore su Agrigento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pur se l'amministrazione firetto ha privatizzato anche lo sport(per poco più di 8000 € annue di introiti ha esternalizzato milioni di euro di patrimonio comunale privatizzando di fatto lo sport per i prossimi 14 anni), Agrigento oggi viene ancora una volta BOCCIATA , Ad Agrigento non solo è stato VIETATO AI GIOVANI DI FARE SPORT LIBERAMENTE, per giunta ci si vanta di un fallimento assoluto per garantire introiti ai privati che sicuramente avrebbero aiutato a risollevare le case comunali.

Densità turistiche(hai voglia Lillo di fare e rifare spot elettorali), librerie, teatri, cinema, concerti e altro ancora, il Sole 24 ore, ha stilato una speciale classifica.

Qual è la città più dinamica, ovvero il posto dove il tempo libero si sfrutta al meglio?

La classifica finale dell’indice del tempo libero, relativa alle 107 province italiane, è il risultato della media punteggi ottenuti dai diversi territori, nei 12 indicatori presi in considerazione, Agrigento è crollata al terzultimo posto, con un punteggio di 92, 6 punti, ADESSO A CHI SCARICHI LA COLPA ?

“Siamo stanchi, speriamo bene che nel mese di settembre possano arrivare buone notizie da Via Mazzini senza dover aspettare neppure maggio 2020 quando si dovrà votare.

E' il momento che lasci mestamente Agrigento a chi veramente la ama e la rispetta.”