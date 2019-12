Cinquecento giovani ascoltano il sindaco, Firetto "ospite" all'istituto Foderà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ieri, martedì 10 dicembre 2019, all’istituto Michele Foderà davanti a 500 giovani che assistevano ad un contraddittorio con il sindaco Lillo Firetto, si è consumato un pezzo di storia civile importante per la nostra città, il Sindaco ha fatto una promessa solenne ai giovani, che a distanza di neanche 24 ore ha puntualmente mantenuto.

Desidero esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento al Sindaco per quello che ha fatto oggi.

In un accorato intervento conclusivo del dibattito, il professore Massimo Muglia, dopo averlo ringraziato, e assieme a lui aver ringraziato il rettore Vicari dell’università di Palermo e il commissario del consorzio universitario Giovanni Di Maida, per essere riusciti a far risorgere e rilanciare un polo universitario già condannato all’estinzione. Ha proseguito, chiedendo al sindaco quali iniziative avrebbe assunto per far sì che nessuno di coloro i quali hanno depredato il polo universitario, patrimonio dei giovani di questa città e di questa provincia, rimanga impunito.

È indispensabile, ha proseguito Muglia, che in questa terra i costruttori di sviluppo vengano premiati e i faccendieri e i criminali vengano puniti.

Il sindaco, tra gli applausi fragorosi dell’intera platea, ha promesso che si sarebbe attivato immediatamente, chiamandoci ad essere testimoni della sua promessa.

Oggi con nostra grande sorpresa, a distanza di poche ore, il Sindaco annuncia che si costituirà parte civile contro coloro che hanno distrutto il Cupa.

A nome di tutti i giovani del Foderà, del Brunelleschi, del Politi, presenti alla riunione, e perché no a nome di tutti i giovani studenti, sento il dovere di riconoscere al Sindaco di aver mantenuto una promessa di civiltà e di riscatto. A ciascun politico, saremo i primi ad addossare colpe e responsabilità ma saremo sempre pronti a riconoscere meriti e coerenza.