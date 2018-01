Corsa alle "Parlamentarie", ecco tutti gli agrigentini disponibili

La corsa per le "Parlamentarie" è già partita da settimane. Alcuni agrigentini hanno già ufficialmente e platealmente dato la loro disponibilità. Altri lo hanno fatto invece senza dare, anche perché non sono affatto necessarie, comunicazioni ufficiali. L'elenco di chi attivista non è ma che si è avvicinato, di recente, ai Cinque Stelle ed ha già dato disponibilità è, infatti, lunghissimo.

L'ultima, in ordine di tempo, ad annunciare la propria disponibilità per le "Primarie" del movimento Cinque Stelle è stata Simona Catalano del meetup Amici di Beppe Grillo di Raffadali. "L'obiettivo principale a cui tendono tutti gli attivisti e credo la maggior parte della popolazione è quello di avere, finalmente, - ha scritto - un "Governo a 5 Stelle" capace di realizzare gradualmente un percorso di risanamento del tessuto sociale. Questa spinta che parte dal basso è stata indubbiamente generata da un profondo malessere che serpeggia tra gli abitanti della penisola, nessuno poteva immaginare i grandi risultati, in termini numerici, che si sono realizzati negli ultimi anni, facendo del movimento il primo partito d'Italia".

Ma nell'Agrigentino, alle "Parlamentarie" dovrebbero partecipare anche gli attivisti agrigentini Alessio Rossano, Emanuele Lo Vato, Maria Bellavia di Porto Empedocle, la grottese Rosalba Cimino e il bivonese Salvo Cinà. Alle "Parlamentarie" anche l’avvocato agrigentino Emanuele Dalli Cardillo, l’assessore comunale di Porto Empedocle Salvatore Urso, Lillo Manto e Daniela Manni di Ribera, i saccensi Dorenzo Navarra, di “Insegnanti in movimento”, Mario Di Giovanna, la giornalista Rosy Abruzzo. Da Menfi avrebbe manifestato l’intenzione di presentarsi alle “Parlamentarie” anche il consigliere comunale in carica Giuseppe Corso.