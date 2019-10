Chiuso l'ufficio postale di Villaseta, Vullo: "E' una vergogna"

Chiuso da giorni l'ufficio postale di Villaseta, protesta il consigliere comunale Marco Vullo. Dopo i disagi già patiti dai residenti nel lontano 2016 per una prima chiusura della struttura, poi riaperta in seguito alla dura presa di posizione degli abitanti, adesso le porte dell'ufficio sono state nuovamente chiuse, pare senza spiegazioni.

"Non conosco dettagliatamente i motivi della chiusura - afferma Vullo - e spero che siano già state messe in atto tutte le procedure per la risoluzione della problematica. A tal proposito invito gli enti preposti a dare delle spiegazioni pubbliche al riguardo: il mio interesse è dettato soprattutto dal fatto che credo che la situazione di disagio che vivono molti utenti che frequentano per chiedere un servizio l’ufficio postale di Villaseta sia concreta e reale, in un quartiere dove i servizi a volte si vedono a stento, il venire a mancare di un presidio sociale come quello dell'ufficio postale arreca gravi danni e tanti disagi soprattutto alle fasce più bisognose come ad esempio le persone anziane e i disabili. Invito il sindaco ad attivarsi celermente - conclude Vullo - chiedendo un incontro con Poste Italiane e lo Iacp per comprendere meglio i tempi e i modi per addivenire ad una riapertura repentina dell’ufficio postale di Villaseta".