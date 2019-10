Dipendenti Iseda senza stipendio, chiesto incontro in Prefettura

I dipendenti della società Rti Iseda Srl e della Srr Ato di Agrigento non percepiscono stipendio. Per questo è stato chiesto un incontro, urgente, con il prefetto. L'allarme è stato lanciato dalla deputata, Rosalba Cimino.

"Ormai da tempo questi lavoratori lamentano di non percepire gli stipendi nei tempi stabiliti da Ccnl, e vivono quotidianamente in grave stato di incertezza e difficoltà economica - fa sapere il deputato Rosalba Cimino. Un problema che, purtroppo, si presenta ormai con drammatica cadenza. Auspico - continua Cimino - che al più presto si possa svolgere, presso la sede della Prefettura di Agrigento, l’incontro tra le parti interessate, così da giungere in tempi brevi ad un accordo che tuteli i lavoratori ed al tempo stesso scongiuri disservizi che si ripercuotono sulla collettività”.