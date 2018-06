Centro storico, Borsellino: "Quando la rimozione dei rifiuti?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Crediamo fermamente che questa amministrazione con in testa il primo cittadino sconoscano totalmente le problematiche della Città dei templi. Dopo le segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini residenti in viale Monserrato, non possiamo esimerci di rendere pubblico il malcontento dei cittadini residenti al centro storico, che si ritrovano a vivere immersi tra i rifiuti di tutti i generi, con le erbacce, zecche, scarafaggi, zanzare che regnano sovrani in quel che era un tempo bigliettino da visita per i turisti, "oggi divenuto tugurio", con quei pochi commercianti rimasti, costretti a pagare le imposte, le tasse ed a differenziare la spazzatura mai ritirata". A dichiararlo il già assessore a titolo gratuito presso Palazzo dei Giganti, Salvatore Borsellino.

"Sindaco Firetto, Assessore al ramo, ma voi pensate che tutto vada bene? pensate realmente che Agrigento sia rinata e cambiata? pensate che la raccolta differenziata sia il fiore all'occhiello per i cittadini? pensate che i cittadini agrigentini siano appagati da questo pessimo modo di amministrare? pensate che sia giusto continuare a vessare i nostri concittadini?"

"Crediamo fermamente che dopo tre anni di amministrazione del cambiamento e della rinascita sia il caso di dire, ci abbiamo provato, non siamo stati in grado, rimettiamo il nostro mandato nelle mani dei cittadini agrigentini che meritano un'amministrazione più competitiva e meno esosa, con indennità leggermente ridotte. I cittadini ed i commercianti di via delle Mura e via Duomo restano in attesa del discerbamento con annesso ritiro della spazzatura differenziata che regna padrona dell'intero centro storico".