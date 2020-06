Centro d'accoglienza del Villaggio Mosè, Di Rosa: "Firetto, di fatto, cosa sta facendo?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

DOPO LA NOSTRA DIRETTA DI IERI, DOPO LA NOSTRA NOTA STAMPA E LE PRESE DI POSIZIONE DI TANTI CONSIGLIERI COMUNALI, ANCHE IL SINDACO OGGI PRENDE POSIZIONE…

MA DI FATTO, COSA STA FACENDO ?

HA FIRMATO UNA ORDINANZA CHE VIETA L'APERTURA DI CENTRI DI ACCOGLIENZA ?

HA CHIESTO UN INCONTRO COL PREFETTO ?

HA CHIESTO LA CONVOCAZIONE DEL “COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA” COME HA FATTO PER IL MANDORLO IN FIORE E LA CHIUSURA DEI LOCALI ?

HA CHIESTO UN INCONTRO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER UNIFORMARE UNA EVENTUALE BATTAGLIA ?

INSOMMA, COSA HA FATTO DI CONCRETO VISTO CHE HA TANTE ARMI IN MANO PER AGIRE ??????

NIENTE.

FA LE STESSE COSE CHE FANNO I CONSIGLIERI COMUNALI, I POLITICI E LA GENTE COMUNE SUI SOCIAL. INVECE DI AGIRE, PRENDERE POSIZIONE.

E’ QUESTO CHE DOVREBBE FARE UN VERO SINDACO, NON SOLO NOTE STAMPA E NULLA DI CONCRETO.

NON CI INTERESSANO LE SUE OPINIONI MA LE SUE AZIONI