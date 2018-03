Erosione a Minoa, Savarino: "Gravi errori, persi 31 milioni di euro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ancora una volta siamo chiamati a mettere una pezza sugli errori gravissimi commessi in passato.

Oggi in IV Commissione abbiamo discusso delle problematiche afferenti l’erosione della Costa di Eraclea Minoa (Ag).

E’ stato perso un importante finanziamento di 31 Milioni di euro perché il Comune non ha presentato la dovuta istanza.

Abbiamo creato un momento di raccordo tra l’ente locale e l’assessorato regionale, alla presenza, tra l’altro, delle associazioni ambientaliste da anni attivamente impegnate sul territorio .

L’Assessore Cordaro in accordo con il Sindaco Borsellino, ha paventato la possibilità di intervenire in via provvisoria , in somma urgenza, con i fondi della protezione civile per la creazione di barriere paramassi; in attesa degli interventi risolutivi per il finanziamento dei quale si potrebbe pensare di attingere alle somme stanziate dal Patto per il Sud.

La Commissione che Presiedo vigilerà con attenzione sulla questione affinché gli impegni presi oggi diventino prontamente esecutivi.

On. Giusi Savarino

Presidente IV Commissione