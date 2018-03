Erosione costiera a Eraclea Minoa, Pagano: "Serve l'intervento della Protezione civile"

"Le spiagge di Eraclea Minoa in provincia di Agrigento sono letteralmente scomparse. Alberi che cadono come birilli, lidi e stabilimenti balneari in balia delle onde, anche il teatro greco a rischio erosione. Immagini che fanno rabbia, dopo mesi di denunce. Serve un intervento urgente della Protezione civile siciliana per tamponare intanto, in qualche modo, questa deriva che sembra inarrestabile. Troppo spesso accade che se non si giunge a una situazione di chiara emergenza non si muove foglia. Danni ambientali, danni ingenti al turismo, già arrivate molte disdette di prenotazioni, danni all'occupazione con decine di lavoratori già per strada; danni al patrimonio archeologico e culturale. Eraclea Minoa avrebbe potuto rappresentare l'emblema di un nuovo modo di affrontare i problemi in Sicilia. Adesso è necessario salvare il salvabile. #salviamoEracleaMinoa". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano, segretario regionale Sicilia occidentale.