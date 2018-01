Catanzaro: "Avviato percorso per regolamentare il settore della panificazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da troppo tempo i panificatori siciliani attendono nuove disposizioni per organizzare e regolamentare il proprio settore. Oggi in commissione Attività produttive abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni di categoria: è stato avviato un percorso importante e condiviso, e sono state ascoltate alcune delle principali richieste del comparto. È giusto valutare con attenzione le criticità e le osservazioni dei panificatori per giungere ad un testo il più possibile condiviso. Lo dicono i deputati regionali del PD Michele Catanzaro e Giovanni Cafeo, rispettivamente vicepresidente e segretario della commissione Attività Produttive all’Ars.