Castrofilippo, il sindaco Lillo Sferrazza ha deciso: non si ricandida

Il sindaco di Castrofilippo, Lillo Sferrazza, non si ricandida. L'attuale legislatura si chiuderà il prossimo giugno. Alle amministrative, il suo nominativo - per un eventuale secondo mandato - non ci sarà. Lo ha specificato al termine della relazione annuale 2017 che è stata discussa negli scorsi giorni. Sferrazza - che durante l'attuale mandato di sindaco è stato anche "bersaglio" di intimidazioni - è propenso a lasciare per dare spazio ai giovani che, in questi cinque anni, lo hanno aiutato e collaborato.