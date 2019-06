Sagra del Tataratà, M5S: "Venga revocato l'incarico di assessore al Turismo e Spettacolo"

“Il primo cittadino revochi l’incarico a Francesca Ferreri di assessore al Turismo e allo Spettacolo, una comparsa inadatta alle deleghe”. Lo chiedono, attraverso una mozione urgente, i consiglieri del Movimento Cinque Stelle di Casteltermini.

"Ferreri, originaria di Castronovo, moglie del candidato Agostino Droga a sostegno del sindaco Nicastro, si è contraddistinta, in perfetta continuità con i suoi predecessori, soltanto per la propria 'invisibilità', il sostanziale disinteresse e l’assoluta inadeguatezza alle importanti deleghe conferitele - hanno scritto in una nota stampa i consiglieri M5S - . Questa volta, però, non possiamo sottacere le rilevanti mancanze dell’amministrazione comunale, ed in particolar modo dell’assessore Ferreri, durante la festa di Santa Croce, sospesa come tutti noi sappiamo da una nota del questore. L’assessore, infatti, oltre a risultare assente alle attività di programmazione, alle celebrazioni e, da ultimo, alle riunioni straordinarie di sabato 1 giugno 2019 in cui si è tentato di trovare soluzioni utili all‘emergenza collegata alla improvvisa sospensione della festa di Santa Croce, non risulta nemmeno essersi attivata per tutelare Casteltermini e la sua più importante e celeberrima festa. L’assessora, probabilmente, proverà a salvare la faccia, presentandosi magari proprio in pubblico, qualora le festività dovessero riprendere il proprio corso, pare durante questo weekend, per provare ad evitare le critiche mosse dai consiglieri M5S con la mozione che sarà discussa nel consiglio comunale convocato per giovedì 13 giugno. Qualora approvata, la mozione consegnerà al primo cittadino una risoluzione consiliare che lo impegnerà politicamente alla revoca dell'incarico a Francesca Ferreri - concludono i consiglieri del Movimento Cinque Stelle - ed a provvedere, per le deleghe alla Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo, Grandi Eventi, a sostituirla. È arrivato il momento che il primo cittadino e la sua Giunta si assumano le proprie responsabilità".