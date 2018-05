Casteltermini, il sindaco Nicastro vara il rimpasto della giunta

Rimpasto nella giunta di Casteltermini dove il sindaco Gioacchino Nicastro ha nominato due nuovi assessori. Si tratta di Toto’ Scozzari e Claudia Di Gregorio. A Scozzari sono state affidate le deleghe all’Urbanistica, al Commercio, alle Attività produttive e alla Solidarietà sociale. La seconda si occuperà di Personale, Spettacolo e Turismo.

"Mi prodigherò subito - ha commentato Scozzari - per continuare a dare linfa a questa amministrazione, il mio sarà un impegno totale visto che, già da fine mese, sarò in pensione. Seguirò la situazione delle strade provinciali e della statale 189 con ogni mezzo per trovare le soluzioni".

"Cercherò di dare ancora maggiore impulso - commenta, invece, Di Gregorio - al buon funzionamento della macchina amministrativa".

Nicastro ha commentato: "Dopo undici mesi di sacrificio il Comune torna ad essere sano e virtuoso, adesso si apre una nuova fase"