Casteltermini, Francesca Ferreri nuovo assessore alla Cultura del Comune di Casteltermini

Francesca Ferreri è il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Casteltermini. Laureata in giurisprudenza, ha avuto esperienza nel mondo del sociale e della cultura.

“Non amo usare le solite frasi di circostanza - ha commentato - e sin da subito voglio porre la mia esperienza sia professionale che sociale, al servizio della comunità di Casteltermini nella speranza di offrire un sostanzioso contributo sia in termini di risultati concreti ottenuti sia in termini di ascolto delle problematiche che interesseranno gli ambiti per i quali verrò delegata dal sindaco".