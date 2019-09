Caos amministrativo a Casteltermini, i consiglieri del M5s: "Abbandoniamo il consiglio"

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Luca Nobile, Rosita Mondello e Giovanni Giuseppe Antinoro hanno dichiarato di abbandonare il consiglio in quanto "inesistente nella composizione".

“Posto l'annullamento non più impugnabile della delibera consiliare di convalida degli eletti – dicono i portavoce M5s -, ci troviamo costretti ad auspicare, in questa particolare situazione istituzionale, il commissariamento anche del consiglio comunale in attesa della sentenza di Cassazione che confermerà o meno il diritto dell’avvocato Pellitteri di essere sindaco".