M5s Casteltermini: "Soddisfatti che il commissario intervenga sul canone di depurazione"

Non possiamo che ritenerci soddisfatti della posizione assunta dal Commissario straordinario del Comune di Casteltermini, Dott. Lo Presti, in merito alle ultime bollette riguardanti il canone di depurazione. La posizione da favorevolmente seguito alla segnalazione e ai suggerimenti posti dalla delegazione della Giunta 5Stelle, sospesa in attesa del giudizio della Cassazione, formata da Filippo Pellitteri e Luca Nobile, durante l'incontro tenutosi giorno 3 ottobre in Comune. Siamo compiaciuti che il commissario tenga seriamente in considerazione le nostre istanze che riguardano la cittadinanza e il territorio di Casteltermini.