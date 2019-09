Casteltermini, la Giunta Pellitteri incontra il commissario straordinario

Stamattina la giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Pellitteri, sospeso dalla carica in attesa della decisione della Corte di Cassazione, ha incontrato il commissario straordinario per la gestione del Comune di Casteltermini, Antonio Lo Presti.

Pellitteri, insieme ad alcuni componenti della Giunta, ha illustrato "le numerose problematiche presenti sul territorio - spiega in una nota - e le varie direttive assunte per risolverle nei quasi due mesi di esecutività del mandato auspicando, da parte del commissario, di dare seguito a progetti, iniziative ed interventi in scadenza in materia di rifiuti, decoro urbano, sicurezza nonchè a livello sociale e culturale, che hanno quale unico scopo quello di realizzare il bene comune, ovvero il miglioramento delle condizioni dei cittadini".