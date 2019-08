Casteltermini, convocato il nuovo Consiglio comunale: è polemica

Il primo settembre inizia anche per il Consiglio comunale di Casteltermini l'era Pellitteri. Dopo mesi di "botta e risposta" a colpi di carte bollate tra il nuovo sindaco (insediatosi ad inizio estate in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo che rendeva incandidabile l'allora primo cittadino Gioacchino Nicastro) e il consigliere comunale anziano, è arrivata la convocazione dell'aula sottoscritta dallo stesso Pellitteri che consentirà di fatto l'insediamento dei nuovi consiglieri comunali che il premio di maggioranza riconosce al neo sindaco.

Una convocazione che è arrivata applicando il principio legale per cui “Necessitas non habet legem sed ipsa sibi facit legem”( a necessità non conosce leggi, ma diventa essa stessa legge), dopo che Pellitteri ha a lungo chiesto si riunisse il pubblico consesso, rivolgendosi anche alla Regione perché agisse in modo sostitutivo.

La convocazione è stata notificata ai consiglieri comunali Nobile Luca , Mondello Rosita, Antinoro Giovanni Giuseppe, Chiavetta Mariantonietta, Capodici Federica, Varsalona Katia, Di Liberto Fabio, Severino Davide (Movimento 5 Stelle), Palmeri Alessandra, Cannella Gerlando, Greco Maria Pia (Costruiamo insieme il nostro futuro) e ad Arturo Ripepe, candidato sindaco non eletto e arrivato secondo a causa dell'inelegibilità di Nicastro.