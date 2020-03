Elezioni a Casteltermini, il Movimento 5 stelle presenta accertamento ispettivo

Elezioni amministrative 2020, il Movimento 5 Stelle presenta atto ispettivo alla Regione sull'inserimento, tra i comuni che andranno al voto, anche del Comune di Casteltermini.

Ad annunciarlo sui social è stato il deputato regionale Giovanni Di Caro. Sul futuro del centro dell'Agrigentino, come noto, pende un giudizio presso la Corte di Cassazione relativo al diritto di Filippo Pellitteri ad essere sindaco di Casteltermini. L'avvocato era subentrato a Gioacchino Nicastro dopo che era stato individuato come incandidabile dal tribunale.

"Per questo - continua Di Caro - abbiamo depositato un atto ispettivo in cui chiediamo la revoca immediata della delibera, che indice le elezioni amministrative anche per Casteltermini e di attendere fino all’esito del ricorso in Cassazione, prima di procedere a qualsivoglia azione relativa alle elezioni nel Comune".

A diffidare la Regione era già stato, nei mesi scorsi, proprio Pellitteri.