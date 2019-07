Cappello (M5s) si congratula col neo sindaco di Casteltermini: "Simbolo di giustizia e rinascita"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

M5S: “Auguri al nuovo sindaco di Casteltermini, Pellitteri, simbolo di verità, giustizia e rinascita”

PALERMO (11 luglio 2019) - “La fascia tricolore che indossa oggi il nuovo sindaco di Casteltermini, Filippo Pellitteri, è simbolo di verità, giustizia e rinascita. La verità che noi abbiamo reclamato sin dal primo momento, la giustizia che è arrivata con la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco precedentemente eletto, la rinascita che grazie a Pellitteri potranno finalmente vivere i cittadini di Casteltermini”.

Lo dice Francesco Cappello, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars.

“La magistratura ci ha dato ragione - prosegue Cappello - riconoscendo che il sindaco uscito vincitore dalle urne era in realtà ineleggibile perché in conflitto di interessi con la carica in questione. Con la proclamazione di Pellitteri si è così ristabilito il giusto ordine delle cose, con un sindaco effettivamente legittimato dal voto del popolo. Siamo certi che Filippo potrà dare tanto a Casteltermini, siamo certi che da oggi si avvia una nuova stagione per questa città. I migliori auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino, al quale diamo il benvenuto nella squadra dei sindaci del Movimento 5 Stelle”.