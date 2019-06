Casse rosse al Comune, Monella: "Gli agrigentini devono sapere la verità"

Il consigliere comunale di Agrigento Rita Monella della Lega Salvini Premier interviene circa l’attuale situazione finanziaria della città di Agrigento.

"Anche l’ultimo Consiglio comunale riunitosi nella giornata di ieri non ha prodotto alcuna risposta nel merito della catastrofica situazione di bilancio - Monella -. Si attende, senza anticipazioni alcune, un eventuale riequilibrio di bilancio che possa scongiurare conseguenze ben peggiori per la nostra città. Leggo dai giornali, e ne rimango basita, che l’Assessore Hamel avrebbe addirittura rimproverato il dirigente comunale per non aver allertato del pericolo l’Amministrazione in fase di approvazione del previsionale 2018. La comunicazione tra l’assessorato e l’ufficio di dirigenza dovrebbe essere quotidiana e constante. Non si sa, ancora ad oggi, se sarà necessario percorrere la via del pre-dissesto finanziario. Le casse di palazzo di città non sono a posto con i conti, e non posso negare una mia importante preoccupazione circa l’attuale mancanza di informazioni cui siamo attualmente obbligati. I cittadini agrigentini hanno il diritto di sapere la verità. Probabilmente da lunedì in poi si potrebbero avere risposte riguardo l’esito della ricognizione in corso. Di concerto con la mia collega Nuccia Palermo ci riterremo in dovere di denunciare nelle opportune sedi in caso di eventuali ulteriori ritardi".