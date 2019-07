Caso Sea Watch e insulti al giudice, Catalano: "Clima di odio non è più tollerabile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Non ci sono espressioni adeguate per esprimere lo sdegno rispetto agli attacchi violenti e sessisti subiti dal GIP Alessandra Vella. È un attacco alla magistratura ed alla sua libertà, è un attacco ad una professionista, che ha dedicato la gran parte della sua vita agli studi, é un insopportabile attacco ad una donna, in quanto donna. Se qualcuno è così terrorizzato dai flussi migratori perché potrebbero, tra le tante conseguenze, determinare anche involuzione ai danni delle donne, vorrei far notare che in questo, in molti, non hanno nulla da imparare da altre culture ad alto tasso di misoginia. Per il resto, senza troppe illusioni, mi attendo una risposta di ferma condanna del vile attacco da TUTTE LE ISTITUZIONI, le più alte in primis. Il clima di odio sociale tollerato se non, addirittura alimentato a vari livelli sociali, non è più tollerabile.