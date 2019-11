Servizi di diserbamento gratuiti, Carlisi: "E' l'amministrazione ad aver tagliato il personale"

Igiene ambientale, in arrivo nuovi servizi "gratuiti?". A lanciare la polemica è la consigliera comunale Marcella Carlisi. "Ancora ieri, a fronte delle alte tasse pagate da tutti noi - dice - sentiamo l’assessore con delega all’igiene ambientale parlare di un nuovo servizio gratuito, il diserbo, che partirà a breve. Ricordo che dal 2018 il diserbo di strade e vie è stato eliminato dalla routine di pulizia (come lo spazzamento in buona parte della città) per la diminuzione degli operai voluta dall’amministrazione. Non sappiamo per quanto tempo dureranno le operazioni - aggiunge - e se comprenderanno tutta la città, sappiamo soltanto che non avranno nessun costo aggiuntivo: nuovi protagonisti civici?".

Carlisi è inoltre critica rispetto l'annuncio fatto dall'assessore Nello Hamel su una ipotetica riduzione della Tari per il 2020. "Per le utenze domestiche la tassa - dice - era stata aumentata nel 2019 a fronte di una diminuzione per le utenze non domestiche, queste ultime, però, si dovrebbero accorgere dello sconto solo nel 2020. Aumenti e diminuzioni, quelli del 2019, ricordo, non possiamo vederli nelle bollette che ci sono arrivate quest’anno perchè sono state calcolate usando le tariffe del 2018. Dovremo aspettare il conguaglio per vedere risparmi o aggravi. Quando? Nella bolletta c'è scritto nel 2020. Insomma un pasticcio di numeri e di servizi".