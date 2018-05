Comune, Carlisi: "Amministrazione sia più concreta con i problemi dei cittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Da quasi un mese ne discutiamo con dirigenti e revisori, oltre che fra gli attivisti del Movimento 5 stelle, approfondendo gli argomenti e creando degli emendamenti per impegnare l’amministrazione al controllo delle finanze comunali garantendo i servizi ai cittadini. Questa amministrazione, infatti, continua ad interessarsi più ad essere 'chic' che ad affrontare concretamente i problemi cittadini, che spesso si cerca di far passare come fake news". Lo scrive il consigliere comunale del M5S, Marcella Carlisi.

"Aiutateci ad aiutare Agrigento: domani pomeriggio dalle 17.30 alle 21 saremo a San Leone, Piazzale Giglia per la raccolta firme per sensibilizzare i consiglieri comunali a presentare la sfiducia per il sindaco. Oltre a confrontarsi sui temi cittadini vi invitiamo al nostro banchetto per un momento di socializzazione con l’iniziativa nazionale 'Libri in MoVimento'. Domani si potranno infatti portare dei e prenderne in cambio, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che hanno particolarmente amato".