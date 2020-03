Forza Italia, Riccardo Gallo: “Per Covid 19 canoni Iacp sospesi per sei mesi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’ermergenza sanitaria in corso e l’impegno a favore e sostegno del dilagante disagio sociale. Il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, insieme al gruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale, ha proposto la sospensione per sei mesi della riscossione del canone di locazione da parte degli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari. Gli stessi Iacp, che non dispongono di risorse proprie istituzionali, saranno compensati dalla Regione con fondi Poc e/o POFesr. Della proposta è stato informato l’assessore regionale competente, Marco Falcone, che ha subito approvato l’iniziativa attivandosi in merito. “Si tratta – sottolinea Gallo – di una profonda boccata d’ossigeno, almeno per sei mesi, per gli assegnatari di alloggi popolari, appartenenti a fasce sociali già disagiate e in precarie condizioni economiche, e che oggi avvertono la grave congiuntura sanitaria ed economica in modo particolare e spesso senza soluzione”.